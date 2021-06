Das ist doch mal eine gute Nachricht! Das Badeverbot an der Kieswäsch aufgrund der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung des Kulmbacher Landratsamts wurde aufgehoben, sodass ab sofort wieder nach Herzenslust geplanscht werden kann.

"Eine rechtliche Frage"

Eine Einschränkung gibt es jedoch: Der Badespaß erfolgt künftig auf eigene Gefahr. "Es ist eine rechtliche Frage", erklärt Jonas Gleich, Pressesprecher der Stadt Kulmbach. Auch in Hinsicht auf die Vorfälle in Trebgast habe sich die Stadt haftungsrechtlich absichern wollen und ein Gutachten in Auftrag gegeben. Das Ergebnis: Die Kieswäsch wurde in die Kategorie "Badestelle" eingestuft, das bedeutet ein Gewässer, das zum Baden freigegeben, für das aber keine Badeaufsicht vorgesehen ist.

"Natürlich absolvieren Wasserwacht und DLRG weiterhin ihre Übungen und nutzen das Haus an der Kieswäsch, etwa für Fortbildungen, aber Aufsichtsdienste finden nicht mehr statt", erläutert Jonas Gleich.

Lange Aufgabenliste

Darauf weisen auch die neuen Schilder eindeutig hin, die überall am und im See - direkt vor der kleinen Insel - platziert wurden. Der Beschluss des Stadtrats zur Abschaffung einer Wasseraufsicht habe auch mit erheblichen Kosten zu tun gehabt. "Die Liste der Aufgaben und Voraussetzungen, die das BRK präsentierte und die man umsetzen müsste, um einen rechtssicheren Betrieb mit Badeaufsicht zu gewährleisten, war lang."

Indes hatte die WGK-Fraktion darauf gehofft, das Naherholungsgebiet weiter attraktivieren zu können. "Wir haben ein Konzept ausgearbeitet, das bei der Stadt zur Prüfung liegt", sagt MDL Rainer Ludwig (Freie Wähler). Jedoch fürchtet er, dass durch die neue Einstufung als Badestelle viele Vorschläge gar nicht mehr zum Tragen kommen können.

Keine kostenintensive Projekte ohne Förderung

"Wir haben das Konzept vorliegen und klären aktuell dahingehend, was möglich wäre, damit die Kieswäsch eine Badestelle bleibt und nicht wieder höher eingestuft werden muss", bestätigt Jonas Gleich. Fakt sei, dass derzeit keine weiteren kostenintensiven Projekte außer Begonnene verfolgt werden sollen, es sei denn, es gäbe eine entsprechende Förderung. "Wir prüfen, welche Punkte machbar wären und hoffen, dass sich der Abgeordnete Rainer Ludwig dann entsprechend einsetzen wird."

Der wiederum verweist auf verschiedene Programme, die in Frage kämen. Bereits 2016 habe sich die WGK für eine Attraktivierung des Naherholungsgebiets Oberauhof eingesetzt, jedoch sei das Konzept durch die Stadt Kulmbach nicht weiterverfolgt worden. Dies unter anderem, weil notwendige Fördermittel nicht in Aussicht gestellt werden konnten. "Doch jetzt eröffnen sich insbesondere vor dem Hintergrund der durch die Corona-Pandemie neu an Bedeutung gewonnenen heimischen Tourismus-, Freizeit- und Ausflugsaktivitäten neue Perspektiven", meint Ludwig.

WGK für Wohnmobilstellplatz

Die WGK sei beispielsweise überzeugt, "dass ein Campingmobilstellplatz auch am Oberauhof eine Bereicherung für Kulmbach wäre und analog zur Anlage am Schwedensteg die touristische Anziehungskraft weiter steigert". Weitere Punkte im WGK-Konzept umfassen unter anderem die verkehrstechnische Erschließung, befestigte Rad- und Spazierwege, eine Sandstrand-Erweiterung, einen Bootsverleih oder sogar eine Seebühne.

Die Zäune übrigens, die aktuell noch entlang des Badeufers gezogen sind, werden wieder abmontiert, sobald die Brutsaison der Wasservögel vorbei ist.