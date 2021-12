Thurnau/Schirradorf aktualisiert vor 42 Minuten

Brummi-Bergung

Lkw-Fahrer kommt von Autobahn ab und landet mit Brummi in Wiese: Aktuell Sperrung wegen Bergung

Auf der A70 im Landkreis Kulmbach ist am Mittwochmorgen ein Lkw vom Weg abgekommen: Der Brummi durchbrach die Leitplanke und kam erst in einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Aktuell ist die die Autobahn in Richtung Bayreuth aufgrund der Bergungsarbeiten gesperrt.