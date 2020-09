Über das Wochenende wurden drei weitere positive Coronavirus-Fälle im Landkreis Kulmbach bestätigt. Die Zahl der aktuell im Landkreis nachgewiesenen Covid-19-Infektionen beträgt damit 41 (Stand Sonntag, 16 Uhr).

Von den 41 Infizierten fallen 22 Fälle in die letzten sieben Tage. Der aktuelle 7-Tage-Inzidenz-Wert pro 100 000 Einwohner für den Landkreis Kulmbach beträgt demnach 30,77. Die neuen Fälle stehen in Zusammenhang mit bereits identifizierten Infektionsketten, darunter auch die bekannte private Feier. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamts haben am Samstag und Sonntag die Kontaktpersonen (KP 1) zu den neuen Fällen ermittelt und benachrichtigt. Für alle wurde häusliche Quarantäne angeordnet.

Aufgrund des auf deutlich unter 35 gesunkenen 7-Tage-Inzidenz-Werts gilt für den Schulbetrieb ab sofort wieder die Stufe 1 des Drei-Stufen-Plans zum Unterrichtsbetrieb. Damit entfällt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch während des Unterrichts in allen Jahrgangsstufen und allen Schularten.