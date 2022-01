Am Dienstag (Stand: 16 Uhr) wurden weitere 53 positive Coronavirus-Fälle im Landkreis Kulmbach bestätigt. Das teilt das Landratsamt mit. Von den aktuell 204 Corona-Fällen fallen 116 in die vergangenen sieben Tage. Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert pro 100 000 Einwohner für den Landkreis Kulmbach beträgt damit 162,4.

"Konnten wir uns gestern noch über eine sinkende Inzidenz und Platz 95 von 96 Gebietskörperschaften in Bayern freuen, greift nun auch bei uns die Omikron-Variante mehr und mehr um sich", sagt Landrat Klaus Peter Söllner (FW) zu den stark gestiegenen Fallzahlen. "Ein Großteil der neuen Fälle betrifft Jugendliche", ergänzt der Leiter des Krisenstabs, Oliver Hempfling. Dabei wirke sich auch aus, dass über das lange Silvester-Wochenende weniger getestet worden sei, so Hempfling.

In Quarantäne befinden sich aktuell 313 Menschen. Im Klinikum werden sechs Patienten stationär betreut - je zwei davon intensiv und von außerhalb stammend.

Die Summe der Erstimpfungen (Impfquote) liegt bei 53 010 (74,21Prozent). Vollständig geimpft sind 50 872 Menschen (71,22 Prozent). Die Summe der Drittimpfungen liegt bei 27 622 (38,67 Prozent).

Am Dreikönigstag (6. Januar) sind das Schnelltestzentrum im BRK-Hauptquartier am Rot-Kreuz-Platz in Kulmbach von 8 bis 11 Uhr und die Abstrichstelle in der Flessastraße regulär von 10 bis 11 Uhr geöffnet. Das Testzentrum in Mainleus öffnet von 17 bis 19 Uhr, das DLRG-Schnelltestzentrum in Wirsberg von 17 bis 19.30 Uhr. Das Testzentrum in Marktleugast ist an Dreikönig geschlossen. Als Ersatz werden dort am Freitag, 7. Januar, von 12 bis 13.30 Uhr Schnelltests angeboten.

Auch das Impfzentrum im Fritz bleibt am 6. Januar geschlossen. Personen ab zwölf Jahren bietet der Landkreis aber die Möglichkeit, sich bei der Sonderimpfaktion am Kauernburger Schlössla zwischen 9 und 19 Uhr impfen zu lassen. Geimpft wird vorwiegend mit dem Vakzin des Herstellers BioNTech. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.