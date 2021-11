An diesem Wochenende wurden weitere 41 positive Coronavirus-Fälle im Landkreis Kulmbach bestätigt. Von den aktuellen Corona-Fällen fallen 207 in die letzten sieben Tage. Der 7-Tage-Inzidenz-Wert pro 100 000 Einwohner für den Landkreis Kulmbach beträgt damit 289,8. Aktuell gibt es insgesamt 316 Corona-Fälle. Im Kulmbacher Klinikum werden 13 Patienten betreut, drei davon intensiv. In Quarantäne befinden sich 470 Menschen.

Bis dato sind seit Pandemie-Beginn 4958 Personen erkrankt, 125 an oder mit Covid-19 verstorben. Es fanden bis dato 50 495 Erstimpfungen statt (Impfquote 70,64 Prozent), 47 917 Zweitimpfungen (67,08 Prozent) und 2981 Drittimpfungen.