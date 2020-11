Am Wochenende wurden 36 weitere positive Coronavirus-Fälle im Landkreis Kulmbach bestätigt. Damit liegt die Anzahl der aktuell im Landkreis infizierten Personen bei 186.

Von den aktiv Infizierten fallen 141 Fälle in die letzten sieben Tage. Der aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz-Wert pro 100 000 Einwohner für den Landkreis Kulmbach beträgt demnach 197,02. Einschließlich der aktuell infizierten Personen befinden sich derzeit 1 054 Landkreisbürger und -bürgerinnen in Quarantäne.

Im Klinikum Kulmbach werden derzeit zwei Patienten stationär betreut, keiner davon intensiv. Einer der stationär betreuten Patienten hat seinen Wohnsitz außerhalb des Landkreises.

Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder haben am 28.Oktober beschlossen, deutschlandweit abgestimmte und überall einheitlich durchzuführende Maßnahmen zu treffen. Die von der Bayerischen Staatsregierung in der Kabinettssitzung am 29. Oktober festgelegten Regelungen für den Freistaat Bayern wurden durch die Achte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 30. Oktober umgesetzt. Diese Verordnung ist bereits auf der Homepage des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege ( https://www.stmgp.bayern.de) abrufbar. Weiterführende Informationen zu COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) und eine Übersicht der aktuellen Corona-Zahlen stehen auf auf www.landkreis-kulmbach.de/coronavirus.rd