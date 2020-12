Eine Türe eingetreten, das Mobiliar der Wohnung zu Kleinholz geschreddert und den Bewohner des Miethauses verdroschen. Mit wenig gastfreundlichen Szenen, gepaart mit aggressiv-gewalttätigen Attacken, sollen zwei Männer im September vergangenen Jahres einem Bekannten aus einem Kronacher Stadtteil einen Besuch abgestattet haben.

"Er sah danach ziemlich verunstaltet aus", beschrieb am Mittwoch vor dem Kronacher Schöffengericht eine Zeugin das spätere Aussehen ihres Nachbarn. Die beiden mutmaßlichen Schläger mussten sich an diesem Tag wegen gefährlicher Körperverletzung vor der Justiz verantworten. Zu einem abschließenden Ergebnis und zu einem Urteil konnte Richterin Claudia Weilmünster jedoch noch nicht kommen. Der Grund: Der Geschädigte war trotz Suchaktion der Polizei am Verhandlungstag zum Prozess nicht erschienen.

Staatsanwalt Mario Geyer zeigte sich mit seinen Vorwürfen überzeugt, dass die beiden Angeklagten im Alter von 27 und 23 Jahren aus dem Landkreis Kronach den Besuchten, nachdem diese die Herberge unbewohnbar gestaltet hatten, mindestens 15 Mal auf den Kopf und auf den Körper geschlagen haben sollen. Die Folgen: Schmerzen und erhebliche Verletzungen für den Gepeinigten.

Keine Angaben zu den Vorwürfen wollte der 23-jährige Angeklagte machen. Gut erinnern an den Tag wollte sich hingegen der ältere Mitangeklagte. Ich war an dem Tag dort, erklärte dieser. In der Wohnung habe er sich mit dem angeblich Geschädigten nur lautstark gestritten. "Mehr war da nicht."

"Falschgeld und Drogen"

Auf die Frage der Richterin, um was es bei dem Zwist ging, gestand der: "Es ging um Falschgeld und Drogen." Sauer sei er gewesen, dass sein in der Szene bekannter Geschäftspartner und Bewohner der Wohnung in Sachen Drogen nicht pünktlich geliefert hatte. Der habe aber auch hin und wieder Falschgeld im Stadtgebiet unter die Leute gebracht und damit bezahlt. Mit der Anzeige gegen ihn wegen gefährlicher Körperverletzung habe dieser ihn reinreiten wollen, obwohl er selbst ihm nichts getan habe.

Auf die zertrümmerte Wohnung angesprochen, erklärte der 27-Jährige: "Ist mir nichts aufgefallen, bei dem sah's immer so aus." Auch habe dieser keine erkennbaren Verletzungen gehabt. Möglicherweise sei dieser, selbst Drogenkonsument, später vielleicht in seinem Rauschzustand hingefallen. Dass sich damals Nachbarn beschwert hätten, habe er nicht mitbekommen. Er fügte hinzu: "Da wohnen überwiegend ältere Herrschaften."

Ein möglicher Augenzeuge, der aus der Justizvollzugsanstalt vorgeführt wurde, erklärte dem Gericht: "Ich kann gar nichts dazu sagen, ich weiß nicht, was in der Wohnung passiert ist. Mein Anwalt hat gesagt, ich soll nichts sagen."

"Es hatte damals in der Wohnung gerumpelt und gescheppert", beschrieb eine Mitbewohnerin des Hauses. Sie habe das Gefühl gehabt, dass in der Nachbarwohnung des Geschädigten Einrichtungsgegenstände zertrümmert wurden. Sie habe nur gesehen, dass damals zwei junge Männer um das Haus herumgestreift seien. Ob es die Angeklagten waren, könne sie nicht sagen. Während des Spektakels habe sie die Polizei gerufen. Zum Tatort selbst sei sie nicht gegangen. "Ich war aufgeregt, mir war angst und bang." Da sie damals erst wenige Wochen in dem Haus gewohnt habe, habe sie es erst spät bemerkt, dass merkwürdige Machenschaften in dem Haus abliefen. Einmal sei auch eine Kellertür aufgebrochen worden, wobei dann dort eine Party gefeiert wurde.

Fortsetzung am 8. Januar

Die Richterin gab zu bedenken, dass man dem Geschädigten trotz seines Fernbleibens noch einmal die Chance geben sollte, vor Gericht zu erscheinen. Der Verteidiger des 27-jährigen Angeklagten, Helmut Geiger, forderte, weitere mögliche Zeugen zu laden. Der Anwalt: "Wenn wir uns schon große Mühe machen, den Vorfall zu klären, dann richtig."

Die Verhandlung soll nun am 8. Januar kommenden Jahres fortgesetzt werden.