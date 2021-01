Schneefräsen und Schneepflüge sorgen heutzutage bei schneereichen Wintern Tag und Nacht für freie Fahrbahnen. Das war nicht immer so! Noch nach dem Zweiten Weltkrieg war es gang und gäbe, dass der Schnee auf den Verkehrswegen einfach liegen blieb. Bei der geringen Frequenz war dies auch kein Problem. Gottergeben arrangierten sich die Menschen mit den Witterungsunbilden. Sie machten aus der "weißen Pracht" ganz einfach das Beste.

Die schneereichen Winter nutzten vor allem die Floßknechte und Holzarbeiter zum Transport der Stämme von den Frankenwaldhöhen in das Tal und schließlich zum Floßlagerplatz. Diese Arbeiten waren anstrengend, schweißtreibend und vor allem gefährlich. Bei Bedarf setzten die Bauern mächtige Holzschlitten ein. Schließlich zählten früher solche Transportmöglichkeiten zur Standardausrüstung eines Landwirtes.

Und die Jugend hatte bei Eis und Schnee ihre eigenen Freizeitstrategien entwickelt. Bei Dorfstraßen mit Gefälle nutzten Buben und Mädchen die geschlossene Schneedecke für lustige Schlittenfahrten. Oft wurden mehrere Schlitten zusammengehängt, so dass sich ein uriges Gemeinschaftserlebnis ergab. Bei dem heutigen Verkehrsaufkommen wäre dies völlig undenkbar.

Ein Bob mit Steuerrad

Natürlich gab es hie und da sehr fortschrittliche Varianten der Fortbewegung, wie beispielsweise in Burggrub. So stellte Hans Göppner in den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts seinen Bob mit Steuerrad der Dorfjugend zur Verfügung. Beliebte Rennstrecke war die Mitwitzer Straße, "Säugroum" genannt.

Bescheiden ging es in alter Zeit natürlich auch in den meist verschieferten Frankenwaldhäusern zu. Die kostenintensive und vor allem vom Strom abhängige Zentralheizung war damals ein Fremdwort. Lediglich eine Feuerstelle, meist ein großer Holz-Kohle-Herd oder bei besser Betuchten ein Kachelofen mit Wasserbehälter und Röhre, sorgte für angenehme Wärme. Früher befanden sich in der Nähe der Feuerstelle noch in Deckenhöhe zwei Holzstangen zum Trocknen der Kleider. Zu dem vertrauten Winkel gehörten aber auch die Ofenbank mit dem "Wännla" darunter sowie an der Wand das Löffelbrett sowie Reibeisen und Schöpflöffel.

Ein uralter Wärmespender aus dem Jahre 1862 hat in Neukenroth die Zeiten überdauert. Der schwarze, gusseiserne Ofen muss durchaus als komfortabel betrachtet werden. Dadurch, dass ein Wasserkessel eingebaut war, gab es immer heißes Wasser. Selbst das Kuchenbacken warf keine Probleme auf. Außerdem bestand in der oberen Etage die Möglichkeit, das Essen aufzuwärmen. Bemerkenswert allemal der Einfallsreichtum unserer Altvorderen, die sich bestens auf die kalten Wintermonate einrichteten und so wohltuend energieunabhängig von den Ölscheichs waren.

Sehr bescheiden wirkten auch die ersten Skiausrüstungen, und zwar Fassdauben-Bretter mit Lederriemenbindung und derbe Haselnussstöcke dazu. Man war eben einfallsreich und stellte keine großen Ansprüche. Konsequent nutzten die Menschen die vorhandenen Ressourcen.

Jedoch darf bei aller Nostalgie nicht vergessen werden, dass der Winter stets mit vielen Tücken verbunden war. Man denke vor allem an die strapaziösen Wegstrecken der Menschen zu den Arbeitsstellen. Oft mussten bei tiefem Schnee zehn Kilometer bewältigt werden. Außerordentlich beschwerlich war dies unter anderem für die Männer aus Wilhelmsthal und Hesselbach, die im Reitscher Steinkohlenbergwerk arbeiteten.

Bevorratung als Kraftakt

Eine ähnliche Situation ergab sich für die Knappen aus Haig, Burggrub und Neuhaus, die in den Stockheimer Steinkohlengruben "Maxschacht", "Sankt Katharina", "Vereinigten Nachbar", "Sankt Michael" und "Sankt Wolfgang" schufteten. Ebenfalls wurden die Schieferleute und Glasmacher am Rennsteig mit langen und schwierigsten Wegverhältnissen konfrontiert. Niemand hatte damals ein Fitnessstudio nötig!

Ein regelrechter Kraftakt war die Bevorratung mit Brennholz für die schneereichen und oft extrem kalten Wintermonate. Heute ist dies mit der Motorsäge kein Problem. Früher musste man mühsam mit der "Zieasäch" (Ziehsäge) die Stämme zerkleinern. Und das so genannte "Stöckgraben" in den Wäldern war ohnehin ein Kapitel für sich, denn bei dieser Schinderei ist einst viel, viel Schweiß geflossen. Weitere Probleme ergaben sich außerdem beim Holztransport. Trotzdem: Man war zufrieden mit dem Schicksal und hart im Nehmen.