Es erinnert an Bergbau, was Gerd Fleischmann in Stockheim vollbracht hat. Auch wenn er nie ein Kumpel gewesen ist, so war er doch zu einem entscheidenden Tag für die Bergarbeiter im Frankenwald zur Stelle. Als die Arbeiter von ihrer Zeche Abschied genommen haben, als die letzte Schicht mit einem vollen Hunt - die Lore in Bergmannssprache - vorm Katharina-Schacht 1968 nach 212 Jahren geendet ist.