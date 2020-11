Einrichtungen des Freizeitsports dürfen von bis zu zwei Personen oder Mitgliedern des eigenen Haushalts genutzt werden, doch Fitnessstudios bleiben dicht. Das ist nicht verhältnismäßig, hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof nun entschieden. Die Fitnessstudios würden benachteiligt.

Ich bin zwar kein Mediziner. Doch ich wage zu behaupten: Wenn ich alleine in einem 1400 Quadratmeter großen Fitnessstudio mit einem Personal Trainer trainiere, ist das Risiko, sich mit dem Corona-Virus zu infizieren, nicht höher, als wenn ich in einem Bus oder einem Klassenzimmer mit 20 anderen Fahrgästen/Schülern sitze.

Die Meinung, die sich inzwischen vielen aufdrängt: Was der logische Menschenverstand oder die höchste juristische Instanz unseres Bundeslandes sagen, interessiert die politischen Entscheider nicht. Zwischen schweißnassen Pumperbuden in diesigen Kellern ohne Fenster und modernen Fitness-Centern, in denen Gesundheitssport mehr bedeutet als ein Eiweißshake am Tresen und eine Matte zum Dehnen, liegen Welten.

Einfacher als zu differenzieren ist es, eine Branche pauschal als Infektionsherd zu deklarieren - natürlich nur, um uns alle zu schützen, vor allem die Risikogruppen. Wem ist damit geholfen? Dem Senior, der sich drei Mal pro Woche im Studio fit hält und nun alleine zuhause sitzt? Oder dem Lädierten, der, nachdem er den Krebs besiegt hat, versucht, wieder auf die Beine zu kommen? Würden diese Vertreter der Risikogruppen, die es so dringend zu schützen gilt, einmal gefragt werden: Ihre Antwort würde den ein oder anderen Politiker sicher überraschen.