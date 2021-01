Über die Sanierung und Erweiterung des Kindergartens Stockheim wird am kommenden Montag, 1. Februar, bei der Sitzung des Gemeinderates von Stockheim gesprochen. Weiterhin steht auf der Agenda der Sitzung die Jahresrechnung für das Jahr 2019, die Übersicht über die im Jahr 2020 gewährten freiwilligen Zuschüsse an Vereine und Verbände sowie die Stellungnahme zu Bauanträgen. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Zecherhalle. Vor Eintritt in die Tagesordnung haben die Bürger Gelegenheit, sich mit ihren Fragen an den Gemeinderat zu wenden. red