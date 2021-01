Am Dreikönigstag vor 65 Jahren wurde in Nordhalben eine kleine Skisprungschanze, die der ATSV Nordhalben gebaut hatte, mit einem Wettbewerb eingeweiht.

Sport wurde in Nordhalben schon immer groß geschrieben. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg fusionierten die beiden früheren Turnvereine unter dem neuen Namen ATSV und nahmen den Sportbetrieb wieder auf. Dazu gehörte auch Skilaufen, eine Abteilung dafür wurde im Winter 1948/49 gegründet.

Im Februar 1955 veranstaltete sie ein erstes überörtliches Rennen, kurz darauf war sie Ausrichter für die Mannschaftsmeisterschaft des Ski-Bezirks Frankenwald.

In Eigenleistung gebaut

Im gleichen Jahr nahmen die rührigen Aktiven eine Sprungschanze in Angriff, aquirierten Spenden in Geld sowie Material und zeichneten Pläne. Danach bauten sie in Eigenleistung auf einem gestifteten Gelände in das Wäldchen am Ziegengrund eine Anlage mit Holzturm, gemauertem Bakken und planiertem Sprunghügel. Heute ist nicht mehr viel davon zu sehen, sie lag talwärts des heutigen "Badwegs" mit seinem Skulpturenpfad.

Am Dreikönigstag 1956 fand die Eröffnung statt, zu der neben wagemutigen Sportlern aus der ganzen Umgebung auch viele Zuschauer kamen. Skispringen war damals schon populär und fand natürlich auch unter den Wintersportbegeisterten im Frankenwald seine Fans.

Sprünge bis zu 20 Meter

Die Schanze ließ Sprünge bis zu 20 Meter zu. Schwieriger als der Luftteil war allerdings der halsbrecherische Auslauf, extrem kurz und steil. Nicht wenige Springer sausten über die angrenzende Umgehungsstraße und landeten dahinter im Gebüsch. Glücklicherweise fuhren nur wenige Autos und die wurden dann angehalten. Von schwereren Verletzungen der beinharten Springer ist nichts überliefert .

Die Schanze wurde bis in die Sechziger Jahre betrieben und war danach nur noch Abenteuerspielplatz für die Kinder aus der nahen "Siedlung". Bis vor wenigen Jahren veranstaltete der ATSV auch Ortsmeisterschaften im Alpinskifahren in der Fichtera am Ködellift, die allerdings dann dem fehlenden Schnee zum Opfer fielen.

Heuer wäre genug von der weißen Pracht da, nun macht Corona den Strich durch die Rechnung. Die Abteilung ist jedoch noch aktiv auf auswärtigen Pisten und will wieder wettbewerbsmäßig eingreifen, sobald es möglich ist. nn