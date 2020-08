Viel Neues an Kronacher Schulen

"Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn wir vergessen, was wir gelernt haben", sagte einst Edward Frederick Lindley Wood. Somit legen Schulen die Grundlage für das Wissen und die Fertigkeiten, die wir uns später noch aneignen. Sie werden zu einem der wichtigsten Orte, weil sie die Richtung vorgeben, in die das Leben führen soll. Covid-19 hat daran zwar nichts geändert, aber die Pandemie hat trotzdem gewisse Veränderungen mit sich gebracht. An der Kronacher Berufsfachschule für Musik, der Musikschule, der Sabel-Fachoberschule und der Montessori-Fachoberschule gibt es für das kommende Schuljahr neue Angebote.

Burkhardt M. Schürmann ist Leiter der Berufsfachschule für Musik und der Musikschule, und er hat einen ganz bestimmten Traum: "Ein flankiertes Kurs-Angebot des oberfränkischen Sing- und Musikschulwerks bei uns im Hause. Kronach sollte zum Mekka der Improvisation in allen stilistischen Facetten werden. Aus diesem Grund werden im kommenden Schuljahr gleich mehrere Wochenend-Kurse zum Thema Improvisation mit Dozenten aus Leipzig, Hannover, Berlin und Weimar stattfinden."

Schürmann denkt dabei auch an eine räumliche Erweiterung. "Wir brauchen zusätzlich zu unserem historischen Gebäude noch dringend größere Veranstaltungsräume." Wofür diese Räume genau gebraucht werden, liest sich wie ein Abenteuerspaziergang durch die Musikwelt: "Für unsere Ensemble- und Orchester-Arbeit, für unseren Fachbereich Musikalische Früherziehung, Elementares Musizieren und Musiktherapie, für den Bereich Tanz, Musik und Bewegung, für Kammerkonzerte und für neue, grenzüberschreitende Veranstaltungsformate, die ein kulturelles Angebot auch für die künftige Kronacher Studentenszene möglich machen."

Und dann kommt Schürmann auf die Berufsfachschule zu sprechen: "Wir können seit Mai wieder leibhaftige Eignungsprüfungen anbieten, so dass sich eigentlich alles nur etwas nach hinten verschoben hat." Eine Eignungsprüfung müsse man nämlich ablegen, um diese Schule besuchen zu können. Sicher ist er sich allerdings noch nicht, was die Anzahl der Bewerber für den neuen, ersten Jahrgang betrifft. Das habe unterschiedliche Gründe, meint er, "weil unsere Bewerber aus ganz Deutschland kommen und daher auch an anderen Berufsfachschulen eine Aufnahmeprüfung ablegen." So müsse man jeweils Zu- oder Absagen abwarten und deshalb wurde der Anmeldeschluss in die Mitte des Oktober verlegt.

Am Klavier improvisieren

Das Unterrichtsangebot habe man um zwei Fächer erweitert, mit denen man "Neuland betritt und unserer oberfränkischen Berufsfachschule für Musik ein Alleinstellungsmerkmal verleiht". Schürmann: "Als Reaktion auf Entwicklungen in der klassischen Musikszene und in der Musikhochschul-Landschaft bieten wir ab dem nächsten Schuljahr eine Variante des Instrumentalfachs Klavier an, das nun zusätzlich zur klassischen Variante ,Klavier:Interpretation' auch als ,Klavier:Improvisation' belegt werden kann. Das andere neue Fach ist eine Variante des Instrumentalfachs Schlagzeug, das nun neben ,Schlagzeug:klassisch' auch als ,Schlagzeug:Worldpercussion' belegt werden kann. Beide Fächer können sowohl als Hauptfach wie auch als Pflicht- oder Wahlfach belegt werden."

Der Philosoph Laotse hat sich ebenfalls mit dem Thema "Lernen" beschäftigt. Sein Fazit: "Lernen ist wie rudern gegen den Strom. Hört man damit auf, treibt man zurück." Auch die private Sabel-Fachoberschule rudert gerade nach vorn. Der kürzlich eingesetzte Standortleiter Fabian Lauterkorn freut sich zum Beispiel über den neuen Sozialzweig, der auf direktem Weg zu einer anerkannten Fachhochschulreife führe. Er soll das Angebot ergänzen, das sich bisher auf die Bereiche Technik und Wirtschaft & Verwaltung konzentriert habe.

Auf die Frage, für welche Berufsrichtungen der Sozialzweig denn geeignet sei, meint Lauterkorn: "Man könnte grundsätzlich in alle sozialen Richtungen gehen, insbesondere sei das Krankenhaus oder der Bereich der Erziehung zu nennen." Ausbilden wird man hier in den Fächern Pädagogik, Psychologie, Sozialwirtschaft, Recht, Biologie und Soziologie. Die sozialwissenschaftlichen Fächer ergänzen die Grundfächer Deutsch, Mathematik und Englisch.

Und ganz nebenbei verkündet er mit Stolz in der Stimme: "100 Prozent unserer Abiturienten haben in diesem Jahr das Fachabitur bestanden und das trotz des geänderten Lernumfeldes, bedingt durch die Corona-Pandemie." Lauterkorn sieht kein Problem im Online-Unterricht, denn dieser könne auch eine Bereicherung sein. "Wir müssen uns im Bereich der digitalen Infrastruktur verändern, so dass ein hybrider Unterricht zwischen Präsenz- und Online-Unterricht möglich wird." Allerdings favorisiert er den Hybrid-Unterricht nur dann, "wenn es keine Alternativen gibt".

Und ganz nebenbei lässt er noch ein paar Andeutungen fallen: "Die Schule wird im kommenden Schuljahr verstärkt die Schüler fördern, vor allem im mathematischen und im technischen Bereich. Wir wollen alle unsere Schüler dort abholen, wo sie stehen, denn sie sollen die Probezeit erfolgreich überleben." Das dürfte manche schon mal beruhigen. Zum Schluss definiert Lauterkorn die Voraussetzung, unter der man an der Sabel angenommen wird: "Es zählen die Noten in den Fächern Deutsch, Mathe und Englisch. Das Gesamtergebnis darf nicht höher als zehn sein."

Neuer Zweig Gestaltung

Maria Montessori vertrat die Auffassung: "Schule ist jenes Exil, in dem der Erwachsene das Kind so lange hält, bis es imstande ist, in der Erwachsenenwelt zu leben, ohne zu stören." Über diese Aussage muss die Geschäftsführerin der Montessori-Fachoberschule, Gudrun Jersch-Bittermann, schmunzeln. Sie kann sich im kommenden Schuljahr zufrieden zurücklehnen. "Für uns war das Thema Corona auch eine Chance, einen Weg in die Selbstständigkeit zu finden. Über mangelnde Anmeldungen kann ich mich beklagen. Außerdem werden wir unser Angebot um den Zweig Gestaltung erweitern." Da die Montessori-Fachoberschule (MOS) keine staatliche Schule sei, meint sie lachend: "Ich ko, wie ich möchet." Dialektfrei: "Ich kann wie ich will."

Und dann schwärmt sie geradezu vom neuen Angebot Gestaltung: "Man sollte auf jeden Fall Freude am bildnerischen Arbeiten mitbringen und an der schriftlichen Durchdringung von Kunstwerken anderer." Durch die Reflexion von Bildwerken lerne man vor allem auch viel für die eigene, die praktische Arbeit. Die Fertigkeiten, die man mitbringen sollte: Zeichnen, sprechen, Freude am Handwerklichen und Interesse an neuen, gestalterischen Techniken. Jersch-Bittermann: "Experimentieren mit unterschiedlichem Material führt zu gekonnter Umsetzbarkeit von Ideen." Das prozessorientierte Lernen im neuen Fach finde vor allem im Werkraum, Schulatelier, Kunstlabor und Computerraum statt. "Und natürlich wird es auch Exkursionen geben. Wir wollen in Galerien, Museen, Kunstateliers, in die Natur und in gebauten Raum."