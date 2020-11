Ich erinnere mich gut daran, wie unzertrennlich meine beste Freundin und ich waren. Ich hatte noch eine andere Spielkameradin, die ich gerne mochte. Dass sie eben nur nicht meine allerbeste Freundin ist, habe ich ihr nie gesagt. Selbst ein sechsjähriges Kind spürt, dass man so etwas für sich behält.

Jetzt spielt die Bundesregierung jedoch ernsthaft mit dem Gedanken, die Kinder genau dazu zu zwingen. Nicht nur, dass unsere Jüngsten ihre Freunde bewerten sollen. Sie sollen den verzichtbaren Spielkameraden ins Gesicht sagen, dass sie die Bester-Freund-Wahl verloren haben.

Sollte die Ein-Freund-Regel wider Erwarten tatsächlich kommen, müsste die Regierung einen Katalog an kuriosen Fragen beantworten: Was passiert mit den Kindern, die nicht ins Team gewählt werden? Blasen die wochenlang alleine zuhause Trübsal? Und was geschieht, wenn ein Kind einen besten Freund auserwählt, der aber lieber einen anderen Kumpel treffen will?

Mir wäre es deutlich lieber, wenn dieses Szenario ein skurriles Gedankenspiel und den Kindern ein Stück Unbeschwertheit bewahrt bleibt. Denn wenn ich an meine beste Freundin von damals denke: Hätte sie sich für jemand anderen entschieden, hätte ich ihr das nicht so schnell verziehen.