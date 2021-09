Am Montag (13.09.2021) gegen 08.25 Uhr wollte eine 81-Jährige in Kronach mit ihrem Pkw von der Bienenstraße nach links in die Güterstraße abbiegen. Hierbei übersah sie allerdings einen aus Richtung Bahnhof kommenden OVF-Bus. Trotz eines versuchten Ausweichmanövers des Busses kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Bei dem Aufprall zog sich die Rentnerin mittelschwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in die Helios-Klinik transportiert werden. Der nicht mehr fahrbereite Mercedes musste abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt werden. Der Gesamtschaden liegen bei ca. 20.000 Euro.

Vorschaubild: © Clark Van Der Beken/Unsplah.com