Am Samstagmittag (11. Juli 2020) ist es in Kleintettau (Landkreis Kronach) zu einem Unfall zwischen zwei Autos gekommen. Dies berichtet die Polizei in einer Erstmeldung.

Der Verkehrsunfall ereignete sich demnach an der Ecke Kleintettauer Straße / Ludwig-Söllner-Allee in Kleintettau. Drei Menschen erlitten Verletzungen.

Derzeit sind die Rettungskräfte noch an der Unfallstelle vor Ort. Die Straße ist gegenwärtig (14.10 Uhr) gesperrt.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald inFranken.de weitere Informationen vorliegen.

