Bereits zum dritten Mal innerhalb von wenigen Tagen trafen sich am Samstagnachmittag in einer Wohnung in Küps mehrere Personen aus verschiedenen Hausständen.

Die fünf Personen im Alter von 31 bis 62 Jahren erhalten erneut eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz. Alle, bis auf die Bewohnerin, wurden zudem aus der Wohnung verwiesen.