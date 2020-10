Erna Fischer* ist seit fnf Jahren tot. Die alte Dame findet keine Ruhe. In einer Nacht vor zwei Wochen hat sie ungebetenen Besuch. Die Gste reien Laternen aus Verankerungen, in denen das ewige Licht brennt. Rupfen Blumen aus der Erde. Treten gegen das steinerne Andenken, das Ernas Shne errichtet haben. Erna ist nicht die Einzige, die in jener Nacht besucht wird.