Spitze Frauenschreie erfüllen den Gerichtssaal. Dazwischen eine panische Männerstimme, die in gebrochenen Worten fleht: "Messer. Streit. Asylheim. Ihr müsst die Ambulanz schicken. Bitte kommt schnell." Das Notrufprotokoll vom 4. April dokumentiert die Minuten nach der tödlichen Messerattacke in der Kronacher Asylunterkunft. Die Minuten, in denen das 23 Jahre alte Opfer in der Küche qualvoll an seinem eigenen Blut erstickt.