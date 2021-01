Weil sich das Enkelkind einen Mümmelmann gewünscht hatte, wurde ein Pärchen angeschafft und die Babys waren ja auch sooo süß. Doch nach nicht allzu langer Zeit waren aus den anfangs zwei Häschen 16 geworden, das Kind hatte keine Lust mehr auf das neue "Spielzeug" und man selber ja eigentlich gar keine Zeit.

So wanderten Lillyfee, Liberty, Little und Lilo ins Tierheim und mit ihnen noch drei Rammler, die jetzt aber erst einmal kastriert und dann in einem gesonderten Artikel vorgestellt werden. Weitere Häschen werden folgen, wenn wir wieder Platz haben.

Lillyfee ist zutraulich und menschenbezogen. Lillyfee ist zutraulich und menschenbezogen. Tierheim Kronach

Diese Geschichte von Lillyfee, Liberty, Little und Lilo haben wir in ähnlicher Form schon so oft gehört! Für uns ist das wieder einmal der Beweis, dass man nicht oft genug vor unüberlegten Tieranschaffungen warnen kann. Auf keinen Fall sollte man dem Drängen eines Kindes nach einem Tier nachgeben, wenn man nicht selbst hundertprozentig dahinter steht und bereit ist, sich selbst um das Tier zu kümmern, wenn das Kind keine Lust mehr hat. Kinder verlieren nun mal schnell die Lust an etwas, das gilt für Spielsachen genauso wie für Tiere - mit dem kleinen Unterschied, dass es einer Puppe oder einem Stofftier nicht schadet, wenn es unbeachtet in einer Ecke liegt. Doch ein Tier ist ein Lebewesen, es hat Bedürfnisse und ist voll und ganz von uns abhängig. Man sollte verantwortungsbewusst, liebevoll und nicht leichtfertig damit umgehen!

Der zweite Fehler war natürlich, sich ein Pärchen anzuschaffen. Natürlich sind kleine Häschen niedlich, keine Frage! Doch wohin mit dem ganzen Kindersegen? Wenn sich Brüder und Schwestern , Väter und Töchter, Mütter und Söhne paaren, ist zudem das Problem der Inzucht gegeben. So etwas kann ganz schnell ausufern und zu großem Leid führen. Da man Kaninchen aber auch nicht einzeln halten sollte, sollte man am besten zwei Weibchen zusammen halten oder den Rammler kastrieren lassen.

Vier Schwestern suchen nach dem Glück

Doch nun genug der anklagenden Worte. Wir finden es gut, dass der Tierhalter seinen Fehler erkannt und sich an uns gewendet hat, bevor noch mehr Babys zur Welt kommen (wir erinnern da an einen Fall von über 40 Meerschweinchen vor etwa zwei Jahren). So können wir uns bemühen, schnell zu helfen.

Heute möchten wir Ihnen die ersten vier Weibchen vorstellen, die wir Lillyfee, Liberty, Little und Lilo genannt haben. Die vier sind relativ groß - natürlich lange nicht so groß wie Stallhasen, aber sie sind auch keine ganz kleinen Zwergkaninchen.

Liberty möchte zukünftig nicht alleine leben. Liberty möchte zukünftig nicht alleine leben. Tierheim Kronach

Die vier Schwestern sind sehr zutraulich, neugierig und menschenbezogen. Natürlich reißen sie aus, wenn man schnell auf sie zugeht oder hinter ihnen herläuft, aber wenn man sich ruhig verhält, kommen sie von selbst auf einen zu, schnuppern an den Fingern oder lassen sich streicheln. Wir denken, dass sie mit etwas Geduld und liebevoller Fürsorge sogar noch wesentlich zutraulicher werden könnten.

Selbstverständlich sie alle vier total lieb und freundlich und könnten sicher auch in eine Familie mit Kindern vermittelt werden. Ein bisschen Bauchschmerzen haben wir allerdings schon dabei, denn kleinere Kinder können unbewusst und unabsichtlich so viel falsch machen und den Häschen auch richtig weh tun. Daher sollten sie sich nur in Begleitung von Erwachsenen um die Mümmelmänner kümmern dürfen. So können sie unter Aufsicht Verantwortung und den richtigen Umgang lernen.

Für unsere Häschen wünschen wir uns natürlich ein großes Gehege mit genügend Platz zum Herumhoppeln und Buddeln. Beides genießen Lillyfee, Liberty, Little und Lilo nämlich sehr! Wir verabscheuen kleine Käfige, in denen der bedauernswerte Insasse gerade mal einen Hoppler zu jeder Seite machen kann, bevor er schon wieder an einer Wand anstößt. So etwas ist Tierquälerei . Auch eine abwechslungsreiche Einrichtung aus Häuschen, Ästen, Podesten etc. sollte vorhanden sein.

Unsere Mümmelmänner sind übrigens richtig versessen auf Salat. Sie fressen uns noch die Haare vom Kopf! J Ein tägliches Salatblatt ist ein absolutes Muss, gefolgt natürlich von Rüben, Äpfeln, Heu etc.

Last, but not least sollen Lillyfee, Liberty, Little und Lilo natürlich nicht allein leben müssen. Gerne würden sie zu zweit in ein neues Zuhause umziehen, aber auch die Vergesellschaftung mit einem feschen Rammler wäre kein Problem.

Wenn Sie Interesse haben, würden wir uns freuen, wenn Sie sich bei uns melden, damit wir einen Termin ausmachen können.