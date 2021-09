Tierheim Kronach nimmt Straßenhund auf

Trombon wurde vermutlich vom Besitzer ausgesetzt

Trotz schwerem Schicksal sei der Schäferhund sehr umgänglich

Der ehemalige Straßenhund Trombon ist seit kurzem Bewohner im Tierheim Kronach. Die Tierschützer vermuten, dass er ausgesetzt wurde. Nun brauche der Hund feste Besitzer, die ihm gerne ihre Zeit schenken.

Tierheim Kronach: Straßenhund "streifte ziellos umher"

Wie das Tierheim berichtet, "streifte er ziellos in einem kleinen Dorf in der Nähe von Granada umher" und wurde dort schließlich in das dortige Partner-Tierheim "Sierra Nevada" gebracht. Dort habe er seit 2019 vergeblich auf eine Vermittlung gewartet, woraufhin er nun nach Kronach kam.

Trotz seiner schwierigen Vorgeschichte als Straßenhund sei der achtjährige Trombon Fremden gegenüber freundlich gestimmt und Tierarztbesuche lasse er "gutmütig über sich ergehen". Auch habe er einen selbstsicheren Charakter, keine Angst vor Alltagsgeräuschen und fahre problemlos im Auto mit. Laut Tierheim Kronach ist der Schäferhund "ein freundlicher und sehr aufgeschlossener Rüde, der sehr liebevoll und menschenbezogen ist. Er mag es sehr, gestreichelt und umsorgt zu werden. Hat er eine Beziehung zu jemandem aufgebaut, zeigt er sich sehr anhänglich und will seinem Menschen am liebsten nicht mehr von der Seite weichen."

Der aktive Trombon sei also gut aufgehoben bei Menschen, die bestenfalls ein Haus mit Garten besitzen und ihm genügend Aufgaben geben. Clickertraining, Hundesport, Apportieren und Futtersuchspiele schlägt das Tierheim Kronach beispielsweise vor. "Liebe und Konsequenz sind dabei besonders wichtig, da der selbstsichere Trombon klare Grenzen und eine ruhige Hand braucht, um zur Ruhe zu kommen." Das Tierheim Kronach freut sich bei Interesse an dem Hund über eine Kontaktaufnahme für einen Besuchstermin. Ihr erreicht die Tierschützer unter der Telefonnummer 09261/20111 sowie unter der folgenden E-Mail-Adresse: tsvkc@gmx.de.

Ebenfalls interessant: Hund Aian - auch ehemaliger Straßenhund - wurde vom Tierheim Lichtenfels aus dem größten Tierheim der Welt gerettet.