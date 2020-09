Zum Auftakt nach der Corona-Pause holten die drei Spitzenteams der Kreisklasse 4 jeweils nur einen Punkt. Davon profitierte der FC Wallenfels, der nach einem 3:0-Heimsieg gegen den FC Hirschfeld nun auf den dritten Tabellenplatz vorgerückt ist.

Die drei Schlusslichter der Liga mussten jeweils klare Niederlagen hinnehmen. Im Tabellenkeller gelang nur der SG Nordhalben ein wichtiger Erfolg im direkten Duell mit dem TSV Windheim. Ein aufregendes Duell lieferten sich der TSV Wilhelmsthal und der SV Steinwiesen.

Kreisklasse 4

TSV Wilhelmsthal - SV Steinwiesen 4:5 (1:1)

Das erste Tor fiel nach einem Freistoß der Gäste, den Hoderlein platziert ins Eck einnickte. Die Heimelf zeigte sich davon nicht beeindruckt. Nach einem Eckstoß köpfte Spielertrainer Wünsch ins lange Eck zum Ausgleich. Schlee startete ein Solo von der Mittellinie, aber er lupfte den Ball am Gästetor vorbei.

Nach der Halbzeitpause ging es heiß her. Schlee spazierte durchs Mittelfeld, legte im Strafraum quer auf Wünsch, dieser schob zum 2:1 ein. Doch den Gästen gelang es, die Partie innerhalb von nicht einmal 20 Minuten von 2:1 auf 2:5 zu drehen: angefangen von einem unglücklich abgefälschten Freistoß durch Löffler. Hollendonner donnerte kurze Zeit später den Ball aus gut acht Metern ins lange Eck. Schüsser bekam auf der rechten Angriffsseite den Ball perfekt in den Lauf gespielt und schob ihn ins lange Eck. Hoderlein staubte einen abgeblockten Torschuss aus kürzester Distanz ins leere Tor ab - 2:5. Danach fing sich der TSV halbwegs wieder. Kurz vor dem Ende drückte Kulke, der seine Schuhe eigentlich schon vor über vier Jahren verletzungsbedingt an den Nagel gehängt hatte, zunächst eine scharfe Hereingabe von Greser über die Linie und zirkelte in der Nachspielzeit einen Freistoß aus 18 Metern ins Gästetor.mn Tore: 0:1 Hoderlein (7.), 1:1 Wünsch (19.), 2:1 Wünsch (55.), 2:2 (Eigentor/59.), 2:3 Hollendonner (64.), 2:4 Schüsser (66.), 2:5 Hoderlein (78.), 3:5 Kulke (86.), 4:5 Kulke (90.+1) / Schiedsrichter: Josef Jahreis.

FC Mitwitz II - FC Burggrub 8:1 (1:0)

Von Beginn an operierten die Gäste aus einer gut stehenden Defensive heraus. Die Gastgeber hatten zwar mehr Spielanteile, doch scheiterten sie an der dichtgestaffelten Abwehr oder an der eigenen Konzeptlosigkeit. In der 10. Minute verwandelte Kemnitzer ein Zuspiel von Müller mit einem überlegten Abschluss ins rechte untere Eck.

Nach dem Wechsel erhöhten die Steinachtaler den Druck. In der 47. Minute rutschte dem Gästetorwart ein scharf geschlagener Eckball über die Fäuste und Angermüller köpfte den Ball ins leere Tor. Nur sechs Minuten später verwandelte Fischer einen scharf getretenen Freistoß von Müller aus Nahdistanz zum 3:0. In der 65. Minute verkürzten die Grüber durch Huber auf 1:3. In der 72. Minute bugsierte Angermüller einen lang getretenen Freistoß von Kemnitzer ins Tor. In den letzten zehn Minuten drehten die Mitwitzer gegen die nachlassenden Gäste nochmals auf. Angermüller schob nach mehreren Fehlern in der Abwehr die Kugel ins Tor. Drei Minuten später folgte das 6:1 durch Ari. Jakob Sachs und Fischer stellten den 8:1-Endstand her. wei Tore: 1:0 Kemnitzer (10.), 2:0 Angermüller (47.), 3:0 D. Fischer (53.), 3:1 Huber (65.), 4:1 Angermüller (72.), 5:1 Angermüller (80.), 6:1 Ari (83.), 7:1 Sachs (89.), 8:1 D. Fischer (90.) / Schiedsrichter: Jan Gräser. FC Wallenfels - FC Hirschfeld 3:0 (2:0)

Einen glanzlosen Arbeitssieg errang der FC Wallenfels, der gegen einen weitgehend harmlosen Gegner zwar während der gesamten Spielzeit drückend überlegen war, jedoch über weite Strecken die letzte Konsequenz vermissen ließ. Bereits nach einer halben Stunde war die Partie nach Treffern von Köhlmann und Leipold mit einem prächtigen Freistoßtor entschieden und driftete immer mehr Richtung Sommerfußball ab. Die eifrigen, aber chancenlosen Gäste verlegten sich darauf, ihr Gehäuse sauber zu halten, und ließen nur noch das 3:0 durch einen abgefälschten Schuss von Lunk zu. Der heimische FC agierte vor dem gegnerischen Tor zu unentschlossen, so dass sich das Geschehen ohne nennenswerte Höhepunkte dem Ende entgegenbewegte. gs Tore: 1:0 Köhlmann (10.), 2:0 J. Leipold (26.), 3:0 Lunk (63.) / Schiedsrichter: Arikboga. SG Kleintettau II/Buchbach -FC Wacker Haig 0:4 (0:1)

Nach dem ersten Abtasten fand die SG besser ins Spiel. In der 8. Minute konnte Klug nach einem langen Pass in die Schnittstelle der Haiger Abwehr nur durch ein Foul gestoppt werden. Es gab aber nur eine Gelbe Karte gegen den letzten Mann der Haiger. Die SG erarbeitete sich nach elf Minuten ein leichtes Übergewicht und kam zu guten Torraumszenen. Nach etwa 35 Minuten kam Haig besser ins Spiel und wurde durch das 0:1 belohnt (45.).

In der zweiten Halbzeit konnte die SG nicht mehr an die Leistung der ersten 20 Minuten anknüpfen und wurde durch einige Fehler in der Abwehr bestraft. In der 75. Minute hatte die SG die größte Chance, durch Wenzel wenigstens den Ehrentreffer zu machen, aber er vergab zu leichtfertig. jh Tore: 0:1 Detsch (45.), 0:2 Quiner (55.), 0:3 Detsch (65.), 0:4 Kalb (80.) / Schiedsrichter: Ismail Yasar.

SG Nordhalben - TSV Windheim 2:1 (1:1)

Die erste Viertelstunde war geprägt von vielen Mittelfeldszenen und der ein oder anderen Halbchance für beide Teams. Windheim hatte die klarere Möglichkeit, scheiterte jedoch an Torwart Centner. Die Gäste agierten überwiegend mit langen Bällen über die Flügel, während die SG versuchte, sich durch das Zentrum zu kombinieren. Nach einer Ecke von Zitzmann köpfte Mohler zur 1:0-Heimführung (18.). Im Anschluss drehte sich die Partie etwas, so dass die Gäste den Ausgleich erzielten (28.). Fehn stand frei vor dem Keeper und versenkte eiskalt in die Maschen.

In Halbzeit 2 stand die SG gegen unzählige Flanken hinter die Abwehrreihe sicher und konnte mit der Zeit den Heimvorteil nutzen. Schreiner schoss die SG in der 65. Minute zum Sieg in einem fairen Spiel. jw Tore: 1:0 Mohler (18.), 1:1 Fehn (28.), 2:1 Schreiner (65.) / Schiedsrichter: Gossrau. SCR Steinbach - SV Gifting 2:2 (1:1)

Der Tabellenführer aus Gifting hatte zu Beginn mehr vom Spiel, der SCR erwartete die Gäste zunächst in der eigenen Hälfte. Mit einem sauber ausgeführten Konter brachte Brandt den SCR mit 1:0 in Führung. Diese hielt nur bis zur 16. Minute, als Gifting zum 1:1 ausglich. Es entwickelte sich eine abwechslungsreiche und ausgeglichene Begegnung mit Torszenen auf beiden Seiten.

Die zweite Halbzeit begann mit einer Großchance von Lindenberger, der einen Kopfball knapp neben das Tor setzte. Pech hatte wenig später Brandt: Er traf nur den Pfosten, nachdem er die Giftinger Hintermannschaft ausgestanzt hatte. Erfolgreicher war Neder, der einen Freistoß aus 25 Metern zum 1:2 verwandelte. Die Brandt-Elf steckte nicht auf und erarbeitete sich in einer nickliger werdenden Begegnung ihre Chancen. Bis zum Schluss setzte sie die Gäste unter Druck und belohnte sich mit dem verdienten Ausgleich durch Flender. ds Tore: 1:0 Brandt (12.), 1:1 Neder (16.), 1:2 Neder (55.), 2:2 Flender (90.) / Schiedsrichter: Alexa Müller. SG Rothenkirchen - SG Gundelsdorf/R. 3:3 (1:2)

Der Tabellenzweite hatte in der ersten Spielhälfte den größeren Chancenanteil, jedoch scheiterte er des Öfteren am guten Torwart Hammerschmidt. Etwas überraschend ging daher die Heimelf in Front. Völlmer flankte einen Freistoß in den Strafraum und Daum traf per Kopf (10.). Nachdem Drews zuvor noch an Hammerschmidt gescheitert war, konnte er nach einer Flanke ungestört den Ball annehmen und traf zum Ausgleich. (16.) Nach einem Ball in die Tiefe tauchte Renk alleine vor dem SG-Keeper auf und überwand ihn mit einem Lupfer (35.) Mit der bis dato verdienten Gästeführung ging es in die Pause.

Nach dem Wechsel überwand Hanna nach einem weiten Ball den Torwart per Lupfer (55.) Nun kam die Heimelf stärker auf, doch mitten in dieser Drangphase erzielte Renk per Kopf nach einem Freistoß die erneute Führung (72.). Doch die Heimelf steckte nicht auf und kam kurz vor dem Schlusspfiff durch Martin zum nun nicht unverdienten Ausgleich. ch Tore: 1:0 Daum (10.), 1:1 Drews (16.), 1:2 Renk (35.), 2:2 Hanna (55.), 2:3 Bastian (72.), 3:3 Martin (90.) / Schiedsrichter: Nico Mäusbacher. FC U'/Oberrodach - TSV Tettau 4:0 (2:0)

Tore: 1:0 Mattes (28.), 2:0 Sohr (42.), 3:0 Mattes (83.), 4:0 Dubiel (89.) / Schiedsrichter: Ali Ekber Duman.