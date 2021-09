Ein 36-Jähriger hat sich in einem Sägewerk in Marktrodach im Kreis Kronach in die Hand gesägt.

Die Polizei Kronach teilt mit, dass ein Fremdverschulden als Unfallverursache ausgeschlossen werden kann.

Schwerer Arbeitsunfall in Marktrodach: Mann sägt sich in Hand

Schwere Handverletzungen zog sich ein 36-jähriger Sägewerksmitarbeiter bei einem Arbeitsunfall am Mittwochnachmittag (29. September 2021) zu.

Der Geschädigte hatte sich beim Bedienen einer Kappsäge in die rechte Hand gesägte und musste deshalb mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Bad Neustadt geflogen werden.

Vorschaubild: © Pixabay