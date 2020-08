Schockierende Vorwürfe aus dem Kreis Kronach: Vater soll Tochter (4) missbraucht haben

Lina* weint und zittert am ganzen Krper. Verzweifelt klammert sich die Vierjhrige an das Bein ihrer Mutter und fleht immer wieder: "Bitte, ich will nicht zu Harald*." Das Video zerreit nicht nur Eltern das Herz. Harald ist Linas Vater . Bis vor Kurzem hat sie ihn noch Papa genannt. Doch seit einem Besuch im Juli vergangenen Jahres ist nichts mehr, wie es vorher war.