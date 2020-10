Sonja Welsch, Besitzerin des Caf Kitsch, dekoriert den groen Saal fr eine private Gesellschaft. Einige Feiern seien abgesagt worden, doch es kmen auch immer wieder spontane Anfragen herein. Foto: Sandra Hackenberg

Wo verluft die Grenze zwischen Sicherheit und Vergngen? Markus Oesterlein hat kurz vor seinem 30. Geburtstag die Notbremse gezogen und in der Festung werden nur noch vereinzelt Hochzeiten gefeiert.

Feste feiern, wie sie fallen - oder was Corona daraus macht. In einem Jahr wie diesem hat sich auch Markus Oesterlein zweimal berlegt, ob er es wirklich tun kann: 100 Menschen aus verschiedenen Regionen Deutschlands einladen. Alle mit Krtchen an den Tischen platzieren und penibel darauf achten, dass die Gste nicht die Pltze wechseln oder Tischnachbarn begren. Er hat sich Mitte September bei erneut steigenden Infektionszahlenzahlen gefragt: Ist das noch Feiern? Und vor allem: Ist das trotz Hygienekonzept sicher?