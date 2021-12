Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kronach vom Samstag, 04.12.2021

In Kloster eingestiegen

Kronach – Bislang unbekannte Person hebelte vom frei zugänglichen Innenhof des Oblatenklosters in der Klosterstraße ein Fenster auf und gelangte so in die Innenräume. Dort wurden Sachen durchwühlt und Bargeld gestohlen. Hat jemand in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Vorschaubild: © fsHH/Pixabay