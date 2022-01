Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kronach vom 1. Januar 2022

BRENNENDER ABFALLBEHÄLTER

Küps – Am Neujahrsmorgen, gegen 02.45 Uhr, bemerkte ein Fußgänger in der Kugelgasse einen brennenden Mülleimer. Hinweise zu dem Brandgeschehen, an die Polizei in Kronach, unter der Telefonnummer: 503-0, erbeten.

PKW MUTWILLIG BESCHÄDIGT

Kronach – Am Samstag, gegen 00:15 Uhr, wurde beide Außenspiegel eines schwarzen Opel Astra beschädigt. Das Fahrzeug stand geparkt beim Anwesen Mangstraße 9. Zur Tatzeit hielt sich dort eine Gruppe von mehreren Personen auf. Mit der Bitte, um sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern, an die PI Kronach, tel.: 503-0

FENSTERSCHEIBE ZERSTÖRT

Küps - In der Nacht von Freitag zu Samstag ging in Küps, beim Anwesen Am Rathaus 13, eine Fensterscheibe zu Bruch. Es wurde beobachtet, wie eine bislang unbekannte Person, einen Gegenstand an die Glasscheibe warf, so dass diese zerbrach. Hinweise an die PI Kronach, Tel.: 503 - 121

