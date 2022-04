Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kronach vom 17.04.2022

Verkehrsschild umgefahren

Gundelsdorf (Stadtteil von Kronach) – Von Ostersamstag, 16.04., auf Ostersonntag, 17.04.22, wurde am „Gundelsdorfer Kreisverkehr“, Ausfahrt B85 in Fahrtrichtung Stockheim ein Verkehrsschild auf der dortigen Verkehrsinsel offensichtlich umgefahren wurde. Das Standrohr des Verkehrszeichens wurde im Bereich der Bodenverankerung abgerissen und umgeknickt. Das Verkehrsschild (VZ 222 und 605) lag auf der Grünfläche zwischen Bundesstraße und einer dortigen Firma. Der Spurenlage nach dürfte der Verursacher vom Kreisverkehr aus in Richtung Stockheim auf die B85 aufgefahren sein und ist hierbei über die Verkehrsinsel und gegen das Verkehrsschild gefahren.

Ein Unfall wurde bei der Polizei nicht gemeldet, der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um seine unfallrechtlichen Pflichten zu kümmern.

Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Kronach unter Tel.: 09261 / 503-0 in Verbindung zu setzen.

Pkw angefahren

Steinberg (Lkrs. Kronach) – Am Samstagnachmittag, 16.04.22, war im Zeitraum 14:00 – 15:15 Uhr, ein grauer Pkw Skoda Kodiaq auf dem Parkplatz unterhalb des Schloßbergs an der St 2200 in Steinberg (Gemeinde Wilhelmsthal) parkend abgestellt. Der Fahrer bemerkte später einen massiven Schaden an der Beifahrertür des Skodas. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Kronach unter Tel.: 09261 / 503-0 in Verbindung zu setzen.

Vandalismus

Johannisthal (Lkrs. Kronach)– In der Nacht von Karfreitag, 15.04., auf Ostersamstag, 16.04.22, wurde auf der Ortsverbindungsstraße Johannistahl und Küps mehrere Leitpfosten mutwillig herausgerissen. Auch ein Mülleimer sowie ein Verteilerkasten nahe der Solaranlage wurde durch den Vandalismus beschädigt. Zeugen, welche Hinweise auf den oder die Vandalen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Kronach unter Tel.: 09261 / 503-0 in Verbindung zu setzen.

