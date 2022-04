Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kronach vom 10.04.2022

Anhänger ohne entsprechenden Führerschein und Versicherung geführt

Kronach – Eine Streife der Polizeiinspektion Kronach kontrollierte am Samstagvormittag den 32-Jährigen Fahrzeugführer eines Pkw-Anhänger Gespanns. Der Anhänger verfügte hierbei über eine zulässige Gesamtmasse von 3.500 kg. Die hierfür notwendige Fahrerlaubnis der Klasse BE konnte jedoch nicht vorgelegt werden. Zudem stellte sich heraus, dass der Versicherungsvertrag des Anhängers mangels Beitragszahlung beendet wurde. Es wurden Ermittlungen gegen den Fahrzeugführer und den Halter des Gespanns wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, die Ermächtigung als Halter hierzu und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Außenspiegel beschädigt und geflüchtet

Steinwiesen – In der Zeit von Freitag 17:00 Uhr bis Samstag 17:45 Uhr wurde der linke Außenspiegel eines in der Kronacher Straße in Steinwiesen geparkten Autos angefahren und dadurch beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Zeugen, welche Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Kronach unter 09261/503-0 in Verbindung zu setzen.

Feier endet in Auseinandersetzung

Marktrodach – Am frühen Sonntagmorgen endete für drei junge Männer aus dem Landkreis Kronach der Besuch einer Feier mit Handgreiflichkeiten. Es kam zum Streit zwischen den Kontrahenten, welcher in gegenseitigen Faustschlägen gipfelte. Die Beteiligten wurden hierbei jeweils leicht verletzt und mussten ärztlich versorgt werden. Es wurden mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen, wobei die Hintergründe der Auseinandersetzung durch die anstehenden Zeugenaussagen geklärt werden müssen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kronach vom 09.04.2022

Unfallzeugen gesucht

Wallenfels. Am Donnerstag, den 07.04.2022 zwischen 12:15 Uhr und 12:45 Uhr parkte ein 68-jähriger Pkw-Fahrer seinen blauen Dacia auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Bahnhofstraße in Wallenfels, um einkaufen zu gehen. Nach dem Einkauf stellte er einen frischen Unfallschaden am Kotflügel vorne rechts fest. Ein Unfallverursacher gab sich nicht zu erkennen. Im Rahmen der Ermittlungen hinsichtlich einer Verkehrsunfallflucht, werden mögliche Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Kronach zu melden.

Ladendiebstahl

Kronach. Am Freitagabend gegen 19:00 Uhr wurde ein 14-jähriger Schüler vom Personal eines Verbrauchermarktes in der Kulmbacher Straße dabei beobachtet, wie er Waren im Wert von 3,57 Euro unter seiner Jacke versteckte und anschließend den Kassenbereich, ohne zu bezahlen, passierte. Daraufhin wurde er vom Personal angesprochen und die Polizei Kronach wurde hinzugezogen. Den 14-jährigen Schüler erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Kronach. Im Zeitraum 07.04.2022, 16:00 Uhr bis 08.04.2022, 08:00 Uhr besprühten bislang unbekannte Täter die Außenfassade der Turnhalle der Pestalozzi-Schule in Kronach mit schwarzer Farbe. Die Schmierereien beinhalten unter anderem ein Auge, Flügel und den Schriftzug „1312“. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Kronach zu melden.

Betäubungsmittel aufgefunden

Kronach. Am späten Freitagabend gegen 23:30 Uhr zogen ein 19-jähriger Kronacher und ein 26-jähriger Kronacher die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich, da sie mit einer lauten Musikbox zu Fuß durch die Wachtersflurstraße/ Am Flügelbahnhof in Kronach liefen. Eine anschließende Kontrolle der jungen Männer führte zum Auffinden von Rauschgift beim 20-jährigen Kronacher. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des illegalen Besitzes von Rauschgift.

