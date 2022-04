Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kronach vom 09.04.2022

Unfallzeugen gesucht

Wallenfels. Am Donnerstag, den 07.04.2022 zwischen 12:15 Uhr und 12:45 Uhr parkte ein 68-jähriger Pkw-Fahrer seinen blauen Dacia auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Bahnhofstraße in Wallenfels, um einkaufen zu gehen. Nach dem Einkauf stellte er einen frischen Unfallschaden am Kotflügel vorne rechts fest. Ein Unfallverursacher gab sich nicht zu erkennen. Im Rahmen der Ermittlungen hinsichtlich einer Verkehrsunfallflucht, werden mögliche Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Kronach zu melden.

Ladendiebstahl

Kronach. Am Freitagabend gegen 19:00 Uhr wurde ein 14-jähriger Schüler vom Personal eines Verbrauchermarktes in der Kulmbacher Straße dabei beobachtet, wie er Waren im Wert von 3,57 Euro unter seiner Jacke versteckte und anschließend den Kassenbereich, ohne zu bezahlen, passierte. Daraufhin wurde er vom Personal angesprochen und die Polizei Kronach wurde hinzugezogen. Den 14-jährigen Schüler erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Kronach. Im Zeitraum 07.04.2022, 16:00 Uhr bis 08.04.2022, 08:00 Uhr besprühten bislang unbekannte Täter die Außenfassade der Turnhalle der Pestalozzi-Schule in Kronach mit schwarzer Farbe. Die Schmierereien beinhalten unter anderem ein Auge, Flügel und den Schriftzug „1312“. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Kronach zu melden.

Betäubungsmittel aufgefunden

Kronach. Am späten Freitagabend gegen 23:30 Uhr zogen ein 19-jähriger Kronacher und ein 26-jähriger Kronacher die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich, da sie mit einer lauten Musikbox zu Fuß durch die Wachtersflurstraße/ Am Flügelbahnhof in Kronach liefen. Eine anschließende Kontrolle der jungen Männer führte zum Auffinden von Rauschgift beim 20-jährigen Kronacher. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des illegalen Besitzes von Rauschgift.

Vorschaubild: © fsHH/Pixabay