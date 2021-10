Nach einem Ölunfall in einem Sägewerk sind Hunderte Liter einer ölhaltigen Flüssigkeit im Landkreis Kronach in die Rodach gelangt. Ein Zeuge habe festgestellt, dass der Fluss großflächig mit einer stinkenden Flüssigkeit verunreinigt war, teilte die Polizei am Dienstag (28. September 2021) mit.

Update vom 07.10.2021 um 16.30 Uhr: Fachgutachter vor Ort

Seit Mittwoch, 6. Oktober 2021, ist ein Fachgutachter mit der Ermittlung und Beurteilung des Schadens nach einer Gewässerverunreinigung an der Rodach sowie der Prüfung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Einsatz. Hierbei sollen auch Vorschläge zur Gewässersanierung erarbeitet werden. Sobald dem Landratsamt Kronach hierzu erste Erkenntnisse vorliegen, wird die Behörde entsprechend informieren.

Betroffene haben weiterhin die Möglichkeit, sich mit ihren Fragen und Hinweisen bezüg-lich der Gewässerverunreinigung an das Landratsamt Kronach zu wenden.

Ursprüngliche Meldung:

Die Ermittlungen ergaben, dass in einem Sägewerk in Steinwiesen-Erlabrück beim Umlagern ein Fass aufgeplatzt war. Die Feuerwehr richtete daraufhin Ölsperren ein, die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den 83 Jahre alten Sägewerksbesitzer ein. Wie groß der Umweltschaden nach dem Vorfall vom Montagabend war, war vorerst unklar, zunächst blieb es bei einigen toten Fischen.

Bestehende Warnungen nach massiver Verunreinigung

Eine Woche später meldet das Landratsamt Kronach ein Update zu dem Vorfall. Ein aktueller Untersuchungsbericht der Bayerischen Landesamtes für Umwelt bestätigt, dass das Gewässer "massiv mit Teeröl und Polyzyklischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) verunreinigt" wurde, wie es in der Mitteilung vom Dienstag (5. Oktober 2021) heißt.

Weitere Ergebnisse gebe es bisher noch nicht. Allerdings gelten weiterhin Warnungen für den gesamten Bereich der Rodach von Erlabrück bis zur Mündung in den Main sowie für den Main im Landkreis Lichtenfels inklusive angeschlossener Seen und Fischteiche. Es dürfen nach wie vor keine Fische verzehrt werden. Zudem sollte grundsätzlich der Kontakt zum verunreinigten Wasser gemieden werden - das gilt für Menschen und Tiere. Darüber hinaus sollten keine Gartenbrunnen in der Nähe der betroffenen Gewässer genutzt werden.

Vorschaubild: © ArtTower/Pixabay.com