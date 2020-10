Das hat sich Marian Hamacher nicht träumen lassen: Nach seinem Abschied aus Kronach erlebt er in Köln nun schon zum zweiten Mal das Leben in einem Hotspot.

Geschlossene Geschäfte, hochgeklappte Bordsteine, Geisterstimmung in den öffentlichen Verkehrsmitteln - der Lockdown erwischte Köln Anfang des Jahres eiskalt. Mittendrin Marian Hamacher. Im Februar hatte sich der ehemalige Kronacher FT-Redakteur beruflich verändert - und landete im heimischen Rheinland mitten in einem Corona-Hotspot (wir berichteten). Im Oktober steht seine neue Wahlheimat Köln erneut auf der "roten Liste". Die zweite Welle ist da. Inzidenzwert am Mittwoch: 104,5. Also alles wieder beim Alten? Ja - und doch irgendwie auch nicht.