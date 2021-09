Aufgrund einer Gewässerverunreinigung an der Rodach am Montagabend (28. September 2021) im Bereich Erlabrück im Kreis Kronach, kommt es zu Beeinträchtigungen der Gewässerqualität stromabwärts in der Rodach, sowie im Bereich des Mains nach Zufluss der Rodach.

Das Wasserwirtschaftsamt Kronach ruft daher eine Warnung aus.

Wasserwirtschaftsamt Kronach warnt: Kontakt mit Gewässer vermeiden

Die Schadstoffwelle konnte am Dienstag (29. September 2021) mindestens bis an die Mündung des Mains festgestellt werden. Das dem Wasserwirtschaftsamt Kronach leider noch unbekannte Stoffgemisch, riecht stark, verbreitet sich über das abfließende Flusswasser, setzt sich aber auch auf der Gewässersohle ab.

Aufgrund der unbekannten Zusammensetzung kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um einen gesundheitsgefährdenden oder krebserregenden Stoff handelt.

Daher empfiehlt das Wasserwirtschaftsamt Kronach bis zum Vorliegen neuerer Erkenntnisse Folgendes für den gesamten Bereich der Rodach von Erlabrück bis zur Mainmündung, sowie für den Main im Landkreis Lichtenfels inklusive angeschlossener Seen, Fischteiche, etc.:

Verzehrverbot für Fische

Kontakt zum Gewässer meiden (Menschen und Tiere)

Keine Nutzung von Gartenbrunnen in der Nähe der betroffenen Gewässer

Diese Warnung wird auch über die Integrierte Leitstelle als Meldung in das bundesweite Warnsystem MOWAS sowie in die Nina-Warn-App eingepflegt.

