Moritz ist ein männlicher Schäferhundmix, geboren im Februar 2020. Der 62 Zentimeter große Rüde ist einer von insgesamt 41 Hunden (17 erwachsene Tiere und 24 Welpen), die Mitte Juli von einem einzigen Halter im Tierheim Kronach abgegeben wurden - was das Tierheim vor eine gewaltige finanzielle, platzmäßige und kräftezehrende Herausforderung gestellt hat.

Viele der Neuankömmlinge haben inzwischen liebevolle neue Familien gefunden, aber Moritz und ein paar andere hatten bis jetzt noch kein Glück. Das liegt vermutlich daran, dass Moritz lange Zeit nicht an der Leine gehen konnte. Das Tierheimteam vermutet, dass er in seinem früheren Zuhause frei auf einem Grundstück lief und nie Gassi geführt wurde.

"Gassi gehen" fleißig geübt

Leine, Halsband und Geschirr waren ihm unheimlich und sobald man versuchte, mit ihm Gassi zu gehen, legte er sich flach auf den Boden und traute sich keinen einzigen Schritt mehr zu machen.

Inzwischen haben die Mitarbeiter des Tierheims fleißig mit ihm geübt und so klappt das Gassigehen schon ganz gut, vor allem, wenn eine seiner gewohnten Bezugspersonen als "Verstärkung" dabei ist.

Moritz neues Herrchen oder Frauchen sollte aber dennoch Hundeerfahrung mitbringen, denn der junge Rüde muss noch viel lernen. An seinem Verhalten erkennt man deutlich, dass er nicht viel kennt und wahrscheinlich ohne viele Reize aufgewachsen ist. Alles Neue findet er daher erst einmal gruselig und er reagiert mit Angst und Fluchtverhalten.

Besitzer mit Geduld und Verständnis gesucht

Trotzdem ist er aber auch neugierig und durchaus bereit, zu lernen. Seine neuen Besitzer sollten daher viel Verständnis und Geduld mitbringen, wenn er nicht gleich so perfekt "funktioniert" wie man sich das vorstellt. Moritz muss nicht nur die gängigen Kommandos lernen, sondern auch das Verhalten in einem Menschenhaushalt.

Er muss sich an "unheimliche" Geräusche wie Fernseher, Staubsauger und Waschmaschine gewöhnen; lernen, dass Mülleimer oder Schuhe tabu sind, dass man den Tisch nicht abräumt oder Pipi auf dem Teppich macht. Auch das Alleinbleiben muss noch mit ihm trainiert werden. Er ist wie ein großer Welpe, der das kleine Hundeeinmaleins erst noch lernt. Aber das wird er mit der richtigen Hilfestellung auch schaffen - immerhin ist er ja noch ganz jung und durchaus lerneifrig.

Er hat viel aufzuholen, aber er arbeitet auch mit, wenn man ihn nicht überfordert. Im Moment hat er gerade erst eine leise Ahnung, dass das Leben noch so viel mehr bieten kann als die Gitterstäbe seines Zwingers und die kleine Welt im Tierheim. Er ist neugierig und braucht nun unbedingt Menschen an der Seite, die ihn langsam an alles heranführen, die ihm Sicherheit geben und Grenzen setzen.

Superlieb gegenüber Menschen

Geistig hat Moritz also noch einiges aufzuholen, aber auch körperlich fordert der junge Hund seine neuen Besitzer. Moritz möchte ausgelastet werden: lange Spaziergänge machen, rennen, spielen, fröhlich herumtollen etcetera. Vielleicht würde er sich auch für Agility oder Suchspiele begeistern, wenn er erst einmal etwas mehr aus sich herausgegangen ist.

Menschen gegenüber ist Moritz übrigens superlieb. Auch wenn er anfangs recht ängstlich ist, reagiert er niemals aggressiv, sondern immer unterwürfig und gutmütig. Auch mit größeren Kindern sollte er keine Probleme haben. Hat er sich erst an jemanden gewöhnt, ist er sehr verschmust und anhänglich.

Ein Haus mit eingezäuntem Garten in ländlicher Gegend, dazu Menschen mit genügend Zeit und etwas "Hundeverstand" - das wäre Moritz Traum-Zuhause. Er ist gut verträglich mit anderen Hunden und könnte auch als Zweithund leben. Nach Auskunft des Vorbesitzers soll Moritz Schäferhund-, Labrador- und Rhodesian-Ridgeback-Gene in sich vereinigen. Moritz ist ein bildschöner, hochbeiniger und schlanker Rüde, dessen Riesen-Ohren ihm das besondere Etwas verleihen.

Moritz und seine Kumpels kann man kennenlernen im Tierheim Kronach, Ottenhof 2 . Fragen stellen und eine Treffen vereinbaren kann man unter Tel. 09261/20111oder Mail an tsvkc@gmx.de.