Der Markt Küps informiert über Bauarbeiten: Seit Mitte August sind auf dem Grundstück des Wasserwerkes an der Kreisstraße KC 13 zwischen Küps und Au die ersten Abbruch- und Tiefbauarbeiten deutlich sichtbar im Gange. Die Rohrleitung ist im Bau, Schächte wurden gesetzt und das Brunnenbohrgerät der Fachfirma Osel (Bamberg) wurde mittels Schwertransport auf die Baustelle gebracht.

Im Zuge der Baumaßnahme sollen das Absetzbecken und der Tiefbrunnen erneuert, ein Brunnenhaus in Fertigteilkonstruktion errichtet sowie die Anlage mit einer zeitgemäßen Steuerungstechnik ausgestattet werden. Da der Tiefbrunnen 1 während der Bauarbeiten nicht genutzt werden kann, wurde die Wasserversorgung des Hauptortes Ende August teilweise auf FWO-Wasser umgestellt. Geplant ist, die Bauarbeiten bis zum Jahresende abzuschließen und den Tiefbrunnen 1 bald wieder in die Versorgung einzubinden.

Markt Küps investiert in seine unabhängige Wasserversorgung

Die umfangreiche Investition von circa 520.000 € in die eigene Wasserversorgung werde nötig, damit der Markt Küps als Versorger den Bürgern auch in Zukunft eine gleichbleibend hohe Wasserqualität garantieren könne sowie bei der Wasserversorgung weiterhin möglichst unabhängig von Fremdwasser bleibe, so der Erste Bürgermeister Bernd Rebhan.

Da die Marktgemeinde durch die vielen Investitionen der letzten Jahre die Härtefallschwelle der RZWas (Richtlinien für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben) erreicht habe, profitierten die Verbraucher und die Marktgemeinde von der wieder ermöglichten Förderung durch den Freistaat Bayern.