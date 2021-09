Am Donnerstagnachmittag (2. September) rannte ein 8-jähriges Kind in der Ortschaft Brauersdorf bei Pressig hinter einer an die Straße angrenzenden Hecke hervor und unvermittelt auf die Straße, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilte.

Dort wurde es von einem 25-Jährigen mit seinem Auto erfasst. Der junge Mann konnte nicht mehr ausweichen. Aufgrund der mittleren Verletzungen wurde das Kind in ein Krankenhaus verbracht. Nach ersten Erkenntnissen war der Pkw-Fahrer nicht zu schnell unterwegs. Die Polizei Ludwigsstadt bittet trotzdem Zeugen des Unfalls sich zu melden.