Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei in Küps: Wie die Beamten mitteilen, kam es am Samstagvormittag, 15.05.21, gegen 09.30 Uhr, zu einer Streitigkeit zwischen einem 40-Jährigem und einem 62-jährigem Mann im SB-Raum einer Bank in der Bahnhofstr.

Der 62-Jährige betrat den SB-Raum, ohne eine Mund- und Nasen-Bedeckung zu tragen. Dies missfiel dem 40-Jährigem laut Polizei derart, dass er den 62-Jährigen deutlich darauf hinwies.

Vor dem Geldinstitut kam es dann zu einem Wortgefecht und Gerangel zwischen den beiden Männer, wobei der Ältere körperlich angegangen wurde und zu Boden stürzte. Der 62-jährige erstattete Anzeige wegen Körperverletzung.

Zeugen, welche den Vorfall beobachten konnten werden gebeten, sich mit der Polizei Kronach unter Tel. 09261 / 503-0 in Verbindung zu setzen.