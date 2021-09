Das Rathaus der Marktgemeinde Küps kündigt ein neues Abbruchvorhaben an. Mit einem weiteren Projekt nutze die Marktgemeinde Küps erneut die Förderoffensive des Freistaates, schreibt die Verwaltung in einer Mitteilung. In Oberlangenstadt werde eine Brache in der Nageler Straße abgebrochen. Der entstehende Platz soll im Rahmen der Dorferneuerung gestaltet werden. Der Marktgemeinde sei es in enger Abstimmung mit den Grundstückseigentümern im letzten Jahr gelungen, das alte Gebäude zu erwerben.

Vorausgegangen seien intensive Abstimmungen mit dem Landesamt für Denkmalpflege. Im April 2021 konnten dann die Abbrucharbeiten ausgeschrieben werden. In der Bauausschuss-Sitzung am 05.05.2021 wurde der Abbruch beschlossen und die Abbrucharbeiten in Höhe von 32.935,51 € an die Firma Gaus, Unterwellenborn vergeben. Möglich geworden seien diese Maßnahmen nur durch die Förderung im Rahmen der "Nordostbayern-Initiative der Bayerischen Staatsregierung". Regelmäßig würden 90 Prozent der Kosten vom Amt für ländliche Entwicklung übernommen.

Weitere Beispiele der Leerstandsbeseitigung gebe es bereits, wie die Beseitigung der früheren Brandruine in Johannisthal, die Sanierung der Alten Schule in Au oder die Altlastensanierung auf dem Gelände der früheren Lackfabrik in Küps. Die in Oberlangenstadt neu entstehende Freifläche werde im Zuge der Planungen der laufenden Dorferneuerung für die Nageler Straße und den Fischgoden gestaltet. Das Büro BfS+ (Bamberg) habe von der Vorstandschaft der Dorferneuerung bereits den Auftrag dafür erhalten. Zuletzt sei das Fachbüro Ruppert & Felder (Bayreuth) mit der Baugrunduntersuchung für den gesamten Planungsbereich beauftragt worden.