Bei Verkehrskontrolle in Küps aufgeflogen - Anzeigen für zwei junge Männer: Zwei junge Männer aus dem Landkreis Kronach werden sich demnächst wegen eines Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz verantworten dürfen. Darüber berichtet die örtliche Dienststelle in ihrem täglichen Pressebericht. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag (13. Dezember 2020).

Die beiden 20-jährigen Betroffenen waren am Sonntagabend um 21.45 Uhr mit einem Audi im Bereich Küps unterwegs und einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Beide konnten keinen triftigen Grund für ihren nächtlichen Ausflug angeben und wurden deshalb zur Anzeige gebracht.

Landkreis Kronach: Nächtliche Ausgangssperre

In der zehnten Bayerischen nfektionsschutzmaßnahmenverordnung ist geregelt, dass in Kreisen mit einem Inzidenzwert über 200 eine Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr gilt. In diesem Zeitraum dürfen die Bewohner ihre Wohnungen und Häuser nur mit einem triftigen Grund verlassen. Ein Grund ist zum Beispiel der Weg zur Arbeit oder ein medizinischer Notfall.

Symbolfoto: Paul Zinken/dpa