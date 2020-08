Kronacher Ideen fürs Zukunftsauto

Bei Dr. Schneider in Neuses wird bereits nach vorne gedacht: Was ist in fnf Jahren interessant und wichtig fr die Innenausstattung eines Autos? Luftreinigung, Licht und Leichtigkeit spielen dabei eine groe Rolle.

Wo sehen Sie sich selbst in fnf Jahren? Diese Frage bekommt ein Bewerber oftmals bei einem Vorstellungsgesprch zu hren. Die Antwort darauf ist nicht schnell gefunden, denn wer wei schon, was bis dahin passiert. Dr. Schneider stellt sich tglich die Frage, wie es in fnf Jahren sein wird. Genauer gesagt: Wie die Mobilitt in fnf Jahren aussehen wird.