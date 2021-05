Wohnhaus brennt in Kronach - Feuerwehr vor Ort, Rettungshubschrauber im Einsatz: In Kronach ist es am Sonntagabend (23.05.2021) zu einem Wohnhausbrand gekommen.

In der Ludwigsstädter Straße meldet das Polizeipräsidium Oberfranken am Sonntag um 17.45 Uhr einen Brand in einem Wohnhaus. Auch ein Rettungshubschrauber ist wegen des Feuers im Einsatz. Die Feuerwehr ist zurzeit vor Ort, um den Brand zu löschen. Die Straße ist wegen des Vorfalls gesperrt.

Dies ist eine Erstmeldung. Sobald nähere Informationen vorliegen, finden Sie weitere Details zum Einsatz hier bei inFranken.de.