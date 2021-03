Am 17. März 2011, also vor genau zehn Jahren, wurde die Städtekooperation „Wege zu Cranach“ in Kronach und damit am Geburtsort des großen Renaissance-Malers Lucas Cranach des Älteren gegründet, heißt es in einer Pressemitteilung des Tourismus- und Veranstaltungsbetriebes der Stadt Kronach. Mit Lutherstadt Wittenberg, Weimar, Coburg, Eisenach, Schneeberg, Dessau-Roßlau, Gotha und eben Kronach zählte der Städteverbund zunächst acht Mitglieder.

Im Laufe der Zeit kamen mit Erfurt, Neustadt an der Orla, Nürnberg, Meißen, Torgau und zuletzt Aschaffenburg dann noch sechs weitere Orte hinzu. Gemeinsames Ziel der Kooperation über die vier Bundesländergrenzen Bayern, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt hinweg war und ist es, das umfangreiche künstlerische Erbe der Cranach-Familie am authentischen Ort zu bewahren und mit neuen museumsdidaktischen Methoden einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen, gemeinsam touristische Produkte zu entwickeln sowie die Cranach-Orte einerseits stärker zu vernetzen, andererseits ihnen aber auch klar unterscheidbare Cranach-Schwerpunkte zuzuordnen.

Dieses umfangreiche kulturtouristische Anliegen wurde dabei von Anfang an durch kunsthistorische Expertise begleitet. Unter dem Vorsitz von Dr. Elke Anne Werner ist es nämlich der wissenschaftliche Beirat, der für den notwendigen fachlichen Input sorgt und auf diese Weise dem Netzwerk immer wieder neue Themen rund um Cranach erschließt. Blickt man in der Kronacher Geschäftsstelle mit Erster Bürgermeisterin Angela Hofmann kurz auf die zehnjährige Geschichte zurück, so war im Rahmen der Lutherdekade sicherlich das Cranach-Jahr 2015, in dem der 500. Geburtstag von Lucas Cranach dem Jüngeren gefeiert wurde, ein Höhepunkt, welcher der Kooperation zahlreiche Ausstellungen und Veranstaltungen mit vielen Gästen bescherte. Aber auch sonst hat sich in den Cranach-Orten seit 2011 viel getan.

So wurde, um nur Einiges zu nennen, die Fränkische Galerie, das Zweigmuseum des Bayerischen Nationalmuseums München auf der Festung Rosenberg in Kronach mit einem großzügigen Staatszuschuss modernisiert und um eine Reihe von Cranach-Werken erweitert.

In Neustadt an der Orla konnte darüber hinaus der bedeutende Cranach-Altar der Stadtkirche St. Johannis saniert und wieder in Dienst gestellt werden, und die Cranach-Stiftung in Lutherstadt Wittenberg hat beispielsweise die Dauerausstellung „Cranachs Welt“ auf den Weg gebracht. Und gerade jetzt steht nicht nur nach einer aufwendigen Sanierung die Wiedereröffnung der Anhaltischen Gemäldegalerie und damit auch die Neupräsentation der Cranach-Werke in Dessau-Roßlau bevor, sondern auch die Klassik Stiftung in Weimar ist dabei, ihren Cranach-Bestand im Rahmen einer Ausstellung in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek neu zu zeigen.

Vor allen Dingen blickt das Cranach-Netzwerk aber auf das nächste große Jubiläum. Denn 2022 jährt sich Luthers Neuübersetzung des Neuen Testamentes mit Holzschnitten von Lucas Cranach, das sogenannte Septembertestament, zum 500. Male. Die Partner der „Wege zu Cranach“ hoffen darauf, dieses Jubiläum coronafrei mit vielen Besucherinnen und Besuchern feiern zu können und arbeiten intensiv an einem Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm.

Den Auftakt zum Jubiläumsjahr bildet eine große Fachtagung im Oktober 2021 in Eisenach, zu deren Ausgestaltung der wissenschaftliche Beirat der „Wege zu Cranach“ maßgeblich beigetragen hat.