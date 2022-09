Traditionelle Sauerteige und Hanfbrote gehen seit heute über den Tresen des „Hanfbeck“, einer neuen Backstube in der Strauer Straße 11 in Kronach. Wie Bürgermeisterin Angela Hofmann (CSU) berichtet, bieten die Unternehmer Pascal Förtsch und Elena Berschneider ab sofort dienstags bis samstags frische Backwaren an, die in traditioneller Backkunst und ohne Fertigmischungen hergestellt werden.

Erste Bürgermeisterin Angela Hofmann beglückwünschte die jungen Unternehmer zur Geschäftseröffnung und lobte besonders den unternehmerischen Mut, in diesen Zeiten ein Unternehmen zu gründen. „Ich freue mich über das besondere Angebot, das es so in ganz Oberfranken noch nicht gibt“, betonte die Bürgermeisterin.

Die Kronacherinnen und Kronacher, so ist sich Hofmann sicher, wissen die Qualität des traditionellen Backhandwerks zu schätzen. „Das Angebot wird sicher für begeisterte Kunden aus der ganzen Region sorgen“ so Hofmann. Bereits um die Mittagszeit des Eröffnungstages war das Sortiment restlos ausverkauft.