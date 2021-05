Asylbewerberunterkunft brennt in Kronach - Feuerwehr vor Ort, Rettungshubschrauber im Einsatz: In Kronach ist es am Sonntagabend (23.05.2021) zu einem Wohnhausbrand gekommen.

Bei dem Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Das berichtet das Polizeipräsidium Oberfranken. Nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten fing es gegen 17.50 Uhr in der Wohnung an, zu brennen. Mehrere Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt noch in der Asylbewerberunterkunft.

Brand in Kronacher Asylunterkunft: Kleinkind (2) stirbt in den Flammen

Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr brachten die Flammen schnell unter Kontrolle. Jedoch stellte sich heraus, dass zwei Bewohner bei dem Brand ums Leben kamen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei handelt es sich um ein zweijähriges Kleinkind und eine 31-jährige Frau. Eine dritte Person, ein 34-jähriger Mann, erlitt schwere Brandverletzungen. Er musste zur Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Aufgrund des Brandschadens konnte kein Bewohner der Asylbewerberunterkunft in seine Wohnung zurückkehren. Vertreter des Landratsamtes Kronach kamen vor Ort und vermittelten den Menschen eine Unterkunft. Einsatzkräfte des Bayerischen Roten Kreuz und der Notfallseelsorge unterstützten hierbei und betreuten die Bewohner. Brandfahnder der Kripo Coburg übernahmen die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache.