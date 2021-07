Der Landkreis Kronach stellt sich mit seinem Impfangebot "noch breiter und vor allem flexibler auf". Neben dem Impfbus, der am heutigen Freitag in Küps erstmals im Einsatz ist, können sich Impfwillige ab dem kommenden Dienstag (20. Juli) nun auch im Impfzentrum in der Industrie-straße ohne Termin impfen lassen. Auch eine vorherige Registrierung im zentralen Impfportal ist nicht mehr zwingend erforderlich.

Um das Impfangebot so niederschwellig wie möglich zu gestalten, müssen sich impfwillige Personen lediglich ausweisen können. Die Verfügbarkeit der einzelnen Impfstoffe kann bei Spontanimpfungen sowohl im Impfbus als auch im Impfzentrum variieren und muss vor Ort erfragt werden. Das teilt der Landkreis Kronach mit.

Öffnungszeiten Impfzentrum ab 20. Juli:

montags: 13 bis 18 Uhr

dienstags: 8 bis 13 Uhr

mittwochs: 13 bis 18 Uhr

donnerstags: 8 bis 13 Uhr

freitags: 13 bis 18 Uhr

samstags: 8 bis 15 Uhr

Die nächsten Termine des Impfbusses:

Samstag, 17. Juli, 9 bis 16 Uhr: Marktrodach, Rewe-Parkplatz

Mittwoch, 21. Juli, 16 bis 22 Uhr: Marktrodach, OMV-Tankstelle

Donnerstag, 22. Juli, 9 bis 16 Uhr: Stockheim, Aldi-Parkplatz

Freitag, 23. Juli, 9 bis 16 Uhr: Mitwitz, Edeka-Parkplatz

Samstag, 24. Juli, 10 bis 18 Uhr: Wallenfels, Kulturzentrum

Unabhängig von diesem neuen Angebot kann auch weiterhin ein Impftermin vereinbart werden. Aktuell erfolgt ein Terminangebot für eine Impfung im Impfzentrum innerhalb kurzer Zeit; eine digitale Registrierung unter https://impfzentren.bayern erleichtert dies. Es ist aber auch möglich, sein Impfinteresse per E-Mail an impfung@lra-kc.bayern.de zu hinterlegen. Sofern eine dieser Optionen nicht besteht, kann die Anmeldung auch telefonisch erfolgen unter 09261/678666.