Fußgänger bei Unfall in Kronach verletzt: Auch auf scheinbar ungefährlichen Orten ist Vorsicht geboten. So kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Stadtgebiet Kronach am Mittwochvormittag (24.02.2021) zum Zusammenstoß eines Autos mit einem Fußgänger. Das berichtete die Polizei Kronach.

Ein 63-jähriger Autofahrer wollte auf dem Parkplatz des Marktes rückwärts aus einer Parklücke ausparken. Hierbei übersah er jedoch einen vorbeilaufenden Fußgänger und stieß mit diesem zusammen. Der 62-jährige Mann ging zu Boden und zog sich eine Verletzung am Bein zu.

Fußgänger auf Parkplatz in Kronach angefahren

Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur Versorgung in die Frankenwaldklinik. Am Auto entstand laut Polizei keinerlei Schaden.

Symbolfoto: Pink Badger/Adobe Stock