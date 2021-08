Der Kreisverband Kronach des Arbeiter-Samariter-Bunds beschreibt in einem Facebook-Post die Reise von Frau W., die schon viele schöne Urlaube mit ihrem Mann in Rimini an der Adria verbracht und dabei "ihr Herz an Italien verloren" habe.

Die Diagnose Krebs habe sie demnach in einem Alter getroffen, in dem sie eigentlich dachte, bald mehr Zeit für Reisen und Familie zu haben. Der Plan, dennoch einen Strandurlaub in Rimini zu machen, habe schon bald festgestanden. Noch schien Zeit dafür zu sein.

Wünschewagen ermöglicht Schwerkranken eine "besondere Reise"

Aber der Krebs habe eine Querschnittslähmung bei Frau W. bewirkt und somit sei die Reise nach Italien für sie und ihren Mann privat nicht mehr machbar gewesen. In der Krebsberatungsstelle in Bayreuth sei aber "zum Glück" der Wünschewagen Franken bekannt. Nachdem der Kontakt hergestellt war, konnten die Planungen beginnen.

Das Ziel des ASB-Wünschewagens sei es, schwerkranken Menschen einen "besonderen Wunsch" zu erfüllen, wird auf der Website erklärt. Seit über fünf Jahren brächten die Samariter*innen mithilfe des aus Spenden finanzierten Projekts Menschen am Ende ihres Lebens gut umsorgt noch einmal an ihren Lieblingsort.

Das Hotel sei bereits gebucht gewesen und ein Wohnmobil, um die benötigten Hilfsmittel transportieren zu können, habe das Ehepaar W. von Freunden geliehen. Der Plan des Wünschewagens war es, die beiden sicher nach Rimini zu bringen und dort 14 Tage später auch wieder abzuholen. Zusätzlich seien sie von zwei Mitarbeiter*innen - Thomas und Claudia - unterstützt worden, die während der ganzen Zeit mit vor Ort blieben und die Pflege von Frau W. übernahmen.

Krebspatientin genießt Tage in Rimini

Mit zwei zusätzlichen erfahrenen Wunscherfüllern sei der Wünschewagen für diese Marathon-Fahrt "perfekt besetzt" gewesen. Und so konnte Frau W. nach einer zwölfstündigen Fahrt die italienische Sonne spüren und die Adria sehen. Für die beiden Wunscherfüller hieß es nach einer Übernachtung in Rimini, wieder die Heimreise anzutreten. Beim Abschied wünschten sie noch einen schönen Urlaub und versprachen, sollte es mit Arbeit und Freizeit zu vereinbaren sein, alle wieder sicher in 14 Tagen nach Hause zu bringen.

"Es gab wundervolle Momente", berichten Thomas und Claudia. In einem Strandrollstuhl habe Frau W. bis ans Wasser gebracht werden können und von ihrer Liege aus habe sie die Menschen am Strand beobachtet. Auch der Besuch von Freunden, die extra an den Urlaubsort kamen, habe sie sehr gefreut.

Leider sei es Frau W. in den letzten Tagen des Urlaubs immer schlechter gegangen, oft musste sie sich im Zimmer ausruhen. Auch das Atmen fiel ihr schwer. Dennoch sei das Ehepaar fest entschlossen gewesen, die geplanten Tage in Rimini zu verbringen und mit ihrem starken Willen hat sie es auch geschafft.

Heimreise wird von italienischen Kollegen unterstützt

Bei der Heimreise habe es Unterstützung vom Wünschewagen - sogni e vai Bozen gegeben. Unter dem Motto "träumen und gehen" hätten zwei Ehrenamtliche Frau W. und ihren Mann in Rimini abgeholt. In Bozen hätten dann wie versprochen die beiden Wunscherfüller gewartet, um das Paar wieder nach Hause zu bringen. Sehr erschöpft aber glücklich und wahnsinnig stolz, diesen Urlaub gemacht zu haben, sei Frau W. daheim angekommen.

Bereits zwei Tage später sei sie dann verstorben. Der ASB Kronach beendet seinen Post mit einem Dank an alle beteiligten Ehrenamtlichen und spricht den Angehörigen sein Mitgefühl aus.

