Kinderwagen angefahren: Am Freitagabend gegen 23 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Radfahrer den Radweg von Dörfles in Richtung Kronach entlang. Dies berichtet die Polizeiinspektion Kronach am Samstag.

Dabei soll der Radfahrer laut den Angaben der Geschädigten schwankend die komplette Breite des Radweges genutzt haben und dabei entgegen der Straßenverkehrsordnung ohne Beleuchtung mit seinem Fahrrad unterwegs gewesen sein.

Kronach: Kinderwagen mit einjährigem Jungen von Fahrradfahrer angefahren

Der Fahrradfahrer übersah infolgedessen die ihm entgegenkommende Frau mit ihrem Kinderwagen, in dem sich ihr einjähriger Sohn befand und kollidierte mit ihnen. Die Geschädigte hatte noch vergeblich versucht, mit ihrer Taschenlampe auf sich aufmerksam zu machen.

Nachdem der Radfahrer mit dem Kinderwagen zusammengestoßen war, setzte er sofort seine Fahrt in Richtung Kronach fort. Seinen Pflichten als Unfallverursacher kam er somit nicht nach. Durch den Unfall wurde glücklicherweise keine Person verletzt. Ein Sachschaden am Kinderwagen in Höhe von etwa 100 Euro entstand dennoch.

Die Polizeiinspektion Kronach bittet Unfallzeugen oder Hinweisgeber zum Radfahrer, sich bei der Polizei in Kronach zu melden. Unter folgender Nummer ist die Polizeiinspektion erreichbar: 09261/503-124.