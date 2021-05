Kronach: Am vergangenen Sonntag war Muttertag, der Ehrentag von Müttern und des Wunders der Mutterschaft in aller Welt. In der Helios Frankenwaldklinik Kronach sorgte der kleine Luka mit einer Punktlandung dafür, dass seine Eltern diesen Tag bereits 2021 mitfeiern konnten. Das teilt die Klinik mit.

Am späten Nachmittag war es soweit: Luka erblickte im Kronacher Kreißsaal das Licht der Welt. 48cm groß und 3100 Gramm schwer war er bei der Geburt, nach der die junge Familie erst etwas Kraft schöpfen musste, bevor Lukas erster Fototermin stattfinden konnte. Er und seine Eltern sind wohlauf und überglücklich, einander nun ganz eng kennenlernen zu dürfen.

Das Team der geburtshilflichen Abteilung gratuliert der jungen Familie sehr herzlich und freut sich auf alle Erdenbürger, die in diesem Jahr das Licht der Welt erblicken werden.