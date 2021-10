Gegen 17 Uhr ist es am Dienstag (19. Oktober 2021) in Kronach zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei Kronach mitteilt, war der Fahrer eines Mazda auf der Nordbrücke in Kronach in stadteinwärtiger Richtung unterwegs und wollte nach rechts in die Güterstraße abbiegen. Zur gleichen Zeit stand die Fahrerin eines Audis bereits in der Güterstraße und wollte nach links auf die Nordbrücke auffahren, musste allerdings verkehrsbedingt warten.

Beim Abbiegevorgang fuhr der Fahrer des Mazdas geradewegs in die Fahrzeugseite der Geschädigten. Der Grund für dieses Verhalten war laut Polizei schnell ermittelt: Bei dem Unfallverursacher konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden, ein Alko-Test mit einem Wert von 2,74 Promille bestätigte den Verdacht. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt, der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro.

